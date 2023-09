Hanoi (VNA) – L’ambassade de Chine au Vietnam a organisé mercredi 27 septembre une cérémonie pour marquer le 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine (Fête nationale).

Cérémonie célébrant le 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, à Hanoi, le 27 septembre. Photo : VNA

L’événement s’est déroulé en présence de Nguyên Hoàng Anh, membre du Comité central du Parti et président du Comité de gestion des fonds publics chez les entreprises, ainsi que de plusieurs responsables de secteurs, d’agences et de localités vietnamiennes, ainsi que de représentants d’organisations internationales à Hanoi.

L’ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo a présenté aux invités les réalisations obtenues par le Parti, l’État et le peuple chinois au cours des 74 dernières années et a souligné les relations solides entre le Vietnam et la Chine.

Les relations avec le Vietnam ont été considérées comme une priorité dans la diplomatie de voisinage de la Chine, a-t-il déclaré, les décrivant comme un choix stratégique de la Chine basé sur les relations bilatérales honorées par le temps.

La Chine est prête, ensemble avec le Vietnam, à suivre systématiquement le leadership stratégique des plus hauts dirigeants des deux Partis et de l’État pour apporter des contenus de la nouvelle ère au partenariat stratégique intégrale Vietnam-Chine, offrant ainsi de meilleurs avantages aux deux nations et à leurs peuples.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, Nguyên Hoàng Anh a félicité le Parti, l’État et le peuple chinois pour leurs réalisations au cours de 74 années de construction et de développement national.



Il a exprimé sa ferme conviction que la Chine, puissance économique mondiale, prendra des mesures fermes pour atteindre ses objectifs des «deux centenaires », se transformant en un pays socialiste moderne, prospère, fort, démocratique, civilisé et harmonieux.

Les deux pays célèbrent le 15e anniversaire de leur partenariat de coopération stratégique intégrale – le plus haut niveau dans les relations internationales du Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant qu’au cours des dernières années, les deux Partis et les deux États ont connu de grands progrès dans leurs relations, en particulier à la suite de la visite officielle en Chine en octobre 2022 du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens s’uniront à leurs homologues chinois pour élever leurs relations dans un nouveau chapitre de développement avec une confiance politique plus élevée, une coopération plus pratique et une base sociale plus solide, a-t-il ajouté. – VNA