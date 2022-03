Le Dr Nguyên Quân, président de ’Association d’automatisation du Vietnam annonce l'organisation de la 6e édition de la Conférence et exposition internationale sur le contrôle et l'automatisation du Vietnam. Photo: www.qdnd.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La 6e édition de la Conférence et exposition internationale sur le contrôle et l'automatisation du Vietnam (VCCA 022) ayant pour thème "L'automatisation dans le programme national de transformation numérique : intelligence et créativité » aura lieu en présentiel et en ligne les 8 et 9 avril à Hô Chi Minh-Ville, a-t-on appris d’une conférence de presse tenue le 25 mars à Hanoi.

Organisé par l’Association d’automatisation du Vietnam (VAA), l’événement sera un rendez-vous pour tous les deux ans pour connecter les gestionnaires, les scientifiques et les entreprises nationales comme étrangères.

L’événement comprendra une série de conférences, d'expositions et de forums d'affaires axés sur des questions d'intérêt commun telles que la ville intelligente, la transition dans les entreprises, l’agriculture intelligente, l’énergie renouvelable, l’industrie auxiliaire du secteur d’automatisation, des politiques de développement des secteurs post-pandémie de Covid-19… -VNA