GEOTEC HANOI 2023 verra la participation de nombreux professeurs de renommée mondiale en génie géotechnique. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 5ème Conférence internationale sur la géotechnique pour le développement durable des infrastructures - GEOTEC HANOI 2023 - aura lieu les 14 et 15 décembre au Centre national des conférences à Hanoï, réunissant des professeurs de renommée internationale en géo-ingénierie.



Ces informations ont été données le 17 avril par les dirigeants de la société par actions FECON relevant du groupe éponyme – organisateur de l'événement.



GEOTEC HANOI, première conférence scientifique internationale au Vietnam lancée par une société privée, s'est tenue pour la première fois en 2011.



Elle est progressivement devenue un rendez-vous où les scientifiques participants partagent des expériences pratiques et des travaux de recherche en géo-ingénierie pour trouver ensemble des solutions et des applications contribuant au développement des infrastructures durables.

Pour la 5e conférence, outre les cinq sujets connus de la série GEOTEC HANOI, à savoir les fondations profondes, les tunnels et les espaces souterrains, l'amélioration des sols, la modélisation numérique et la surveillance géotechniques, les glissements de terrain et l'érosion, GEOTEC HANOI 2023 aura un nouveau sujet sur le développement durable qui reçoit beaucoup d'attention de la part des scientifiques dans et hors du pays, à savoir "l'énergie éolienne offshore et la géotechnique côtière".



A ce jour, le comité d'organisation de GEOTEC HANOI 2023 a reçu un grand nombre de soumissions des cinq continents, dont plus de 280 résumés avec la participation de plus de 800 auteurs de 41 pays. Notamment, de nombreux résumés proviennent de scientifiques d'universités célèbres aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Norvège. -VNA