Affiche de l'événement. Photo: hanoigrapevine

Hanoï (VNA) - L'un des événements les plus en vogue pour la communauté du design au Vietnam, la 5e Journée du design italien (Italian Design Day) se tient les 8 et 9 juillet.

L'édition de cette année se concentre sur deux thèmes principaux: "Urban Regeneration" (Régénération urbaine) et "Technology applied to the preservation of Cultural heritage" (Technologie appliquée à la préservation du patrimoine culturel).

Affiche de "Italian Design Day 2021"

Depuis 2017, l'initiative Italian Design Day lancée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en coordination avec Fondazione Compasso d'Oro et The Triennale di Milano a été chaleureusement accueillie dans de nombreux pays à travers le monde, dont le Vietnam.

Chaque année, une centaine d'ambassadeurs culturels italiens dans 100 villes échangent et collaborent avec des amateurs d'art, des designers, des architectes et paysagistes, des aménageurs urbains pour trouver des réponses aux questions contemporaines sur le futur modèle du monde et le développement durable.

L'architecte italien Massimo Roj, ambassadeur de la 5e Journée du design italien au Vietnam, fera une présentation en ligne sur la tendance et des solutions de la régénération urbaine en Italie, au Vietnam ainsi dans de nombreux pays du monde. -VNA