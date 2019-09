Cérémonie d'ouverture de VCCA 2019. Photo: petrotimes.vn

Hanoï (VNA) – La 5e édition de la Conférence et exposition internationale sur le contrôle et l'automatisation du Vietnam (VCCA 2019) a officiellement ouvert ses portes le 4 septembre à Hanoï.

L'exposition compte plus de 200 stands de plus d'une centaine d'entreprises vienamiennes et celles venues d'autres pays comme le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, la Chine, la Malaisie,... présentant les derniers produits en matière d’éclairage intelligent, d'agriculture intelligente, d'économie d'énergies, d'énergies renouvelables, de moyens de transport, d’automatisation dans les industries auxiliaires,...

En marge de l’événement, le Comité d'organisation présente également un stand pour soutenir les jeunes chercheurs passionnés par la recherche scientifique.

Organisée conjointement par l’Association de l’automatisation du Vietnam (VAA) et l'Université des sciences et technologies de Hanoï, la VCCA 2019 se poursuit jusqu’au 7 septembre. -VNA