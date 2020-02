Hanoi (VNA) - La 4e révolution industrielle et les applications de l'automatisation, de l'Internet des objets, des mégadonnées créent des percées pour le secteur textile du Vietnam.

Une chaîne de production moderne de Duc Giang Corporation (Dugarco). Photo: hanoimoi.com.vn



Cette révolution contribue à une réduction du nombre de travailleurs directs, promeut une productivité élevée, une amélioration des revenus des travailleurs...

En 2019, les entreprises vietnamiennes dans ce secteur ont produit plus de 2,5 millions de tonnes de fils, dont plus de 1,5 million de tonnes exportées pour une valeur plus de 4 milliards de dollars. La production de tissus a également augmenté de 6 fois, avec 2,1 milliards de dollars d'exportation, a informé Truong Van Câm, vice-président de l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS).

Les influences de la 4e révolution industrielle sur les vues et les méthodes de production sont déjà tangibles. Un exemple est Duc Quan Investment and Development JSC implantée dans la province de Thai Binh (Nord), qui a doublé sa production de fils à 17.000 tonnes par an grâce à l'application des mégadonnées.

Garment 10 Corporation JSC (Garco 10) a également utilisé le logiciel de gestion d'entreprise en ligne DIP BMS.NET pour mieux surveiller les transactions des chaînes de distribution.

D’autres compagnies membres du groupe du textile-habillement du Vietnam (Vinatex) tels que Hoa Tho Textile-Garment Joint Stock Corporation, Viet Tien Garment Corporation et Nha Be Garment Corporation suivent également cette tendance.

Le directeur général de Vinatex, Lê Tiên Truong, a déclaré que les applications technologiques offrent aux travailleurs des emplois stables avec des revenus plus élevés, tout en aidant le groupe à doubler ses bénéfices.

Optimiser les acquis de la 4e révolution industrielle est devenu une tendance inévitable. Pour cela, les ressources humaines seront un facteur décisif, a déclaré le directeur exécutif de Vinatex, Cao Huu Chiên, ajoutant que son groupe a mobilisé de différentes ressources pour la formation du personnel.

Il a fait savoir que le Premier ministre avait accepté de transformer le collège de l’industrie du textile-habillement et de la mode de Hanoi (Hanoi Industrial College for Textile, Garment and Fashion) en l’université du textile-habillement de Hanoi (Hanoi Industrial Textile Garment University), créant ainsi un important canal de formation du personnel pour ce secteur. –VNA