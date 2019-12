Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 4e conférence internationale sur la coopération entre le Vietnam et les organisations non gouvernementales (ONG) a débuté le 12 décembre à Hanoï pour estimer les relations de coopération entre le pays et les ONG étrangères pour la période 2014-2019 et partager les priorités de cette coopération pour 2020-2025.

Prenant la parole lors de la séance d’ouverture, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, président du Comité des affaires des organisations non gouvernementales, a estimé les contributions, la solidarité et l’amitié accordées par les ONG étrangères au Vietnam ces derniers temps.

La coopération entre le Vietnam et les ONG étrangères ont connu des résultats encourageants. Ces cinq dernières années, outre leurs contributions à la réduction de la pauvreté et au développement durable, les ONG étrangères ont grandement contribué au renforcement des relations de coopération et d’amitié entre le peuple vietnamien et celui des pays, a-t-il ajouté.

Estimant les contributions des ONG étrangères au développement socio-économique du Vietnam, l’ambassadeur Nguyen Phuong Nga, présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a déclaré que les réalisations obtenues par le Vietnam dans la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique étaient dues, d'une part, de l’assistance précieuse des amis étrangers, notamment des ONG.

Elle a aussi affirmé que la coopération avec les ONG étrangères était l’une des domaines importants dans les relations extérieures en général et les activités des relations extérieures populaires, en particulier, du Vietnam. Elle a souhaité une coopération continuelle efficace dans le futur.

Lors de cet événement, les parties discutent de la coopération bilatérale, des priorités et orientations pour resserrer les liens bilatéraux dans le futur.

La conférence dure trois jours avec six séminaires spécifiques portant sur la coopération entre le Vietnam et les ONG étrangères dans l’éducation et la formation, l’apprentissage, la santé, le règlement des affaires sociales, la résilience aux changements climatiques, la réduction de la pauvreté, le développement économique… -VNA