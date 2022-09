Sydney (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue australienne Penny Wong ont coprésidéle 12 septembre la 4e conférence des ministres des Affaires étrangères entre les deux pays, à l'occasion de leur visite officielle du 11 au 13 septembre en Australie.

Lors de la 4e conférence des ministres des Affaires étrangères Vietnam-Australie. Photo : VNA

Lors de la réunion, les deux ministres ont réaffirmé leur détermination à renforcer le partenariat stratégique bilatéral sur la base d'une amitié et d'une coopération à long terme.

Après avoir examiné les résultats de la coopération ces derniers temps, les deux parties ont convenu que les relations entre le Vietnam et l'Australie continuent de se développer fortement et de manière substantielle dans tous les domaines.



La coopération politique, les échanges de délégations à tous les niveaux ont été maintenus et renforcés dans le contexte où les deux pays ont rouvert leurs portes.



Les relations commerciales sont des points positifs des relations bilatérales, atteignant 9,6 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2022, soit une hausse de près de 40 % par rapport à la même période de l’année dernière.



D'autres domaines de coopération, tels que la défense et le maintien de la paix, la sécurité et la lutte contre la criminalité transfrontalière, la culture, l'éducation, le tourisme et le travail ont été activement promus.



En particulier, les deux parties se sont soutenues et ont fourni une assistance opportune et précieuse dans la lutte contre le COVID-19.



Les deux chefs de la diplomatie des deux pays ont échangé des mesures spécifiques pour élargir et approfondir le partenariat stratégique, notamment en favorisant les relations politiques à travers l'organisation de réunions et de visites de dirigeants de haut niveau, l'échange de délégations à tous les niveaux, le maintien des mécanismes existants et l’organisation des activités célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2023, ainsi que la promotion des liens économiques, commerciaux et d'investissement entre les deux pays.



Bui Thanh Son a appelé la partie australienne à maintenir l'aide publique au développement au Vietnam, à l'étendre à de nouveaux secteurs pour lesquelles le pays est en demande, et à créer des conditions favorables à l'entrée des produits agricoles et aquacoles vietnamiens, notamment les fruits de la passion, les pamplemousses et les crevettes.



Il a également proposé que l'Australie facilite les conditions afin que davantage de citoyens vietnamiens puissent venir dans le pays océanique dans le cadre du programme de travail et de vacances.

Les deux ministres ont également discuté des mesures visant à promouvoir la coopération dans d'autres secteurs traditionnels, tels que la défense, la sécurité, l'éducation, la formation et le tourisme.



Ils ont également préconisé une coopération accrue dans de nouveaux domaines tels que le changement climatique, la transformation numérique, l'économie numérique, la sécurité énergétique et alimentaire et la formation des ressources humaines.



Ils ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt mutuel et ont affirmé qu'ils continueraient à se coordonner et à s’entraider au sein d'organisations et de forums multilatéraux, et à promouvoir la coopération en mer pour aider à maintenir la paix dans la région et en Mer Orientale.- VNA