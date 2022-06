Hanoi (VNA) – La 3e session de la 15e Assemblée nationale a poursuivi lundi 6 juin sa 11e journée de travail sous la houlette de son président Vuong Dinh Huê.

La députée Au Thi Mai de la province de Tuyên Quang s’exprime lors de la 3e session de la 15e Assemblée nationale. Photo : VNA

Réunis en plénière dans la matinée sous la direction du vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, les députés ont écouté le ministre des Transports Nguyên Van Thê présenter le rapport sur les projets d’autoroutes Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang (première phase) et Biên Hoa-Vung Tàu (première phase) ; et le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale Vu Hông Thanh a présenter un rapport de vérification de la politique d’investissement de ces projets.

Les députés ont également écouté le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung présenter le rapport sur la politique d’investissement du projet de périphérique 4 de la région de la capitale Hanoi et du projet de périphérique 3 de Hô Chi Minh-Ville; et le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale Vu Hông Thanh a présenter un rapport de vérification de la politique d’investissement de ces projets.

L’Assemblée nationale a ensuite discuté en groupe de la politique d’investissement du projet de périphérique 4 de la région de la capitale Hanoi et du projet de périphérique 3 de Hô Chi Minh-Ville, des projets de construction des ouvrages d’autoroutes Châu Dôc-Cân Tho-Soc Trang (première phase), Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt (première phase) et Biên Hoa-Vung Tàu (première phase).

Dans l’après-midi, sous la direction du vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong, l’Assemblée nationale s’est réunie en plénière pour écouter le secrétaire général et président de l’Office de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong présenter le rapport de réception et d’explication des avis des députés sur le programme de surveillance parlementaire prévu pour 2023 avant d’adopter ce programme à 88,18% des voix présentes et votantes.

L’Assemblée nationale a discuté en plénière du bilan de la mise en œuvre de la résolution n°66/2013/QH13 et du plan de déploiement du projet de route Hô Chi Minh dans la phase suivante. Les députés ont convenu d’introduire les contenus du projet dans la résolution de la 3e session de la 15e législature.

Mardi 7 juin 2022, selon le programme prévu, dans la matinée, l’Assemblée nationale poursuivra sa session et organisera dans l’après-midi une séance de questions-réponses qui sera retransmise en directe à la Télévision du Vietnam, à la Voix du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale. – VNA