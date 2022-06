Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La 3e session de la 15e Assemblée nationale a poursuivi le 15 juin sa 18e journée de travail, sous l’égide du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Dans la matinée, l'Assemblée nationale a écouté le président de la Commission des finances et du budget Nguyen Phu Cuong qui a présenté un rapport expliquant et révisant le projet de résolution sur l'approbation de l’arrêté du budget de l'État en 2020 avant de voter pour l’adopter la résolution.

L'Assemblée nationale a débattu en séance plénière du projet de Loi sur le pétrole (modifié). Lors du débat, 23 délégués ont donné leurs opinions, dont beaucoup ont convenu de la nécessité de modifier la Loi sur le pétrole afin d'institutionnaliser la politique du Parti et de l'État sur le développement de l'industrie pétrolière et gazière, d'assurer la sécurité énergétique, de supprimer les obstacles dans la gestion de l'État du pétrole et du gaz.

Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a entendu le président de la Commission de la culture et de l'éducation Nguyen Dac Vinh qui a présenté un rapport expliquant et révisant le projet de Loi sur le cinéma (amendé) et puis l’a votée.

L'Assemblée nationale a écouté le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Bui Van Cuong, qui a présenté un rapport sur l'explication et la révision du projet de Loi sur l'émulation et la recommandation (modifié). Ensuite, l'Assemblée nationale a voté pour adopter la Loi sur l'émulation et la recommandation.



L'Assemblée nationale a débattu en séance plénière du projet de Loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la Loi sur les radiofréquences.

Demain, jeudi 16 juin, l’Assemblée nationale tiendra la séance de clôture après avoir adopté certaines résolutions et lois dans divers domaines. -VNA