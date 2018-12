Hanoï (VNA) - La 29e réunion du Comité permanent de l’AN de la 14e législature se déroulera du 10 au 12 décembre à Hanoï. La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan présidera la séance d’ouverture.

Selon l’agenda, le Comité permanent de l’AN va examiner et ajuster le Programme d’édification de la loi et de l’ordonnance de 2019 ; adopter l’ordonnance d’amendement et de complément de certains articles de l’ordonnance sur la planification ; donner des suggestions sur la Résolution sur la promulgation des règlements guidant l’organisation et les activités du Conseil populaire ; évaluer la mise en œuvre des programmes des activités extérieures et de coopération internationale de 2018.

Les députés vont adopter le programme des activités extérieures de 2019 du Comité permanent de l’AN et donner des suggestions sur le programme de coopération internationale du Conseil des affaires ethniques, des Commissions, des groupes de parlementaires d’amitié, des organes du Comité permanent de l’AN, de l’Audit d’Etat et du Bureau de l’AN.

Les questions sur la réserve nationale de riz, l’organisation des expositions, les régimes et politiques des membres des organes vietnamiens à l’étranger seront aussi examinées, outre les suggestions sur les préparatifs pour la 7e session de l’AN et le Programme d’activités du Comité permanent de l’AN. -VNA