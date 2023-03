Hanoi (VNA) - La Commission centrale du contrôle du Parti a tenu les 21 et 22 mars sa 27e réunion, sous l’égide de son président Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti.

Lors de la réunion. Photo : VNA

La Commission a examiné et conclu de nombreux contenus. Elle a décidé d’attribuer les avertissements au comité chargé des affaires du Parti du tribunal populaire de la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre) pour le mandat 2015-2020 et à son secrétaire et juge en chef du Tribunal populaire provincial Ngo Duc Tho à titre de mesure disciplinaire.



Le Comité chargé des affaires du Parti du Tribunal populaire de la province de Dak Lak a violé le principe du centralisme démocratique et les règlementations de travail ; manqué de responsabilité ; négligé la gestion et la direction de sorte que le Tribunal populaire provincial et plusieurs tribunaux de district à violent les réglementations du Parti, les lois de l’État en matière de réglementations du secteur judiciaire dans les procédures de procès.

Les violations et lacunes ci-dessus ont causé de graves conséquences et une opinion publique négative, affectant la lutte contre les crimes et la réputation des organisations du Parti et du secteur judiciaire local.



Le Comité permanent du comité provincial du Parti a été invité à tirer sérieusement les leçons, à corriger les lacunes et les erreurs, à examiner la responsabilité et les mesures disciplinaires contre les collectifs et les individus concernés et à rendre compte des résultats à la Commission.



La Commission a également décidé de donner des avertissements aux comités chargés des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Dong Nai pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021, au comité du Parti de la compagnie générale Tin Nghia pour le mandat 2015-2020 ; Cao Tien Dung, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et secrétaire du comité chargé des affaires du Parti et président du Comité populaire provincial; membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti et secrétaire du Comité municipal du Parti de Bien Hoa, Vo Van Chanh.



Il a suggéré que le Bureu politique envisage des mesures disciplinaires contre les Comités permanents du Comité provincial du Parti de Dong Nai au cours des mandats 2010-2015 et 2015-2020.



La Commission a également proposé au Secrétariat du Comité central du Parti d'envisager d'imposer des mesures disciplinaires à l'encontre du général de brigade Do Huu Ca, ancien membre du Comité permanent du Comité municipal du Parti de Hai Phong et ancien directeur du service municipal de la sécurité publique ; Truong Minh Hien, ancien membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti et ancien vice-président du Comité populaire de la province de Ha Nam ; Vu Huu Song, ancien membre du Comité provincial du Parti et ancien directeur du service des Ressources naturelles et de l'Environnement de la province de Ha Nam ; Nguyen Dong, membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti de Hoa Binh ; chef du comité provincial du Parti pour l'information et l'éducation, ancien chef du comité provincial du Parti pour les affaires intérieures, ancien chef adjoint permanent du Comité directeur provincial pour la prévention et le contrôle de la corruption et des phénomènes négatifs, ancien membre du Comité provincial du Parti et ancien chef du bureau du comité provincial du Parti.



Les cadres ont montré une dégradation de la pensée politique, de la vertu morale et du style de vie; violé les règlements du Parti, les lois de l'État et les choses que les membres du Parti ne doivent pas faire et ont négligé leurs responsabilités exemplaires. Leurs actions ont causé de graves conséquences et une inquiétude publique négative, portant atteinte à la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.



Lors de la réunion, la Commission a examiné d’autres sujets importants. -VNA