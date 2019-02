Jakarta, 23 février (VNA) - La 26è réunion du Comité mixte de coopération ASEAN - UE (AEJCC) a eu lieu le 20 février à Jakarta, en Indonésie, réitérant son engagement à renforcer la coopération entre les deux blocs.

La 26è réunion du Comité mixte de coopération ASEAN - UE (AEJCC). Photo: Secrétariat de l'ASEAN

L'ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la mission vietnamienne auprès de l'ASEAN (Association des nations d’Asie du Sud-Est), a assisté à cet événement.

Lors de la réunion, les représentants des pays de l'ASEAN et de la Commission européenne ont salué les récentes évolutions des relations bilatérales, notamment le maintien des réunions de haut niveau telles que la réunion des dirigeants ASEAN-UE en octobre 2018 et la 22è réunion ministérielle des Affaires étrangères ASEAN-UE tenue le mois dernier. Ces événements ont abouti à des résultats importants tels que l'accord en principe de renforcement des relations ASEAN-UE afin d’établir un partenariat stratégique.

Les participants à la 26è réunion de l’AEJCC ont partagé leurs points de vue sur les résultats concrets dans la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN-UE pour 2018-2022, notamment sur le succès de plus de 75% de ses lignes d’action traitées au cours de la première année de mise en œuvre du Plan.

Ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales, de mettre en œuvre le plan précité et d’appuyer les efforts de l’ASEAN pour réduire l’écart au sein de cette association et créer une communauté.

Photo: Secrétariat de l'ASEAN

L’UE a affirmé la poursuite de la promotion de sa coopération avec l’ASEAN et son soutien au rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale. Cela est examiné en se basant sur les nouveaux documents politiques adoptés en 2018, tels que les conclusions du Conseil de l'UE sur «Une coopération renforcée de l'UE en matière de sécurité en Asie et avec l'Asie» en mai et celles sur «Relier l’Europe à l’Asie - Éléments fondamentaux d’une stratégie de l’UE » en octobre.

L’UE a également affirmé son soutien aux projets et programmes de développement de l’ASEAN, y compris un financement de 196 millions d’euros pour les programmes de coopération au développement régional de l’ASEAN pour la période 2014-2020.

Les réunions du comité mixte de coopération sont des événements annuels entre le Comité des représentants permanents auprès de l’ASEAN et les ambassadeurs des pays partenaires de l’ASEAN afin de passer en revue la coopération et de définir des orientations pour leurs activités de coopération. -VNA