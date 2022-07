Lors de la rencontre en l’honneur du 233e anniversaire de la Fête nationale de la France à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé mardi 12 juillet une rencontre en l’honneur du 233e anniversaire de la Fête nationale de la France (14 juillet).

S’exprimant lors de la rencontre, Nguyên Thi Ngoc Dung, présidente de l’Association d’amitié Vietnam-France de Hô Chi Minh-Ville, a souligné la qualité des relations entre le Vietnam et la France avec de riches traditions et des liens historiques et culturels profonds.

Au fil des ans, les relations bilatérales se sont développées de manière de plus en plus intégrale à travers des échanges de délégations de haut niveau, des projets d’investissements, des programmes d’échanges sur la culture, l’éducation et la formation, et la signature des accords et déclarations communes dans divers domaines.

La France est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam en Europe et un marché qui représente une grande partie des relations commerciales entre le Vietnam et l’Union européenne.

Le Vietnam et Hô Chi Minh-Ville en particulier accordent toujours une grande attention à l’enseignement de la langue et de la culture françaises, contribuant à resserrer les liens entre les deux peuples, a souligné Nguyên Thi Ngoc Dung.

Les deux pays célébreront en 2023 le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et les 10 ans du Partenariat stratégique. L’Association d’amitié Vietnam-France de Hô Chi Minh-Ville s’est engagée à travailler avec l’Union des organisations d’amitié et l’administration de la ville pour promouvoir les activités de diplomatie populaire, contribuant à approfondir les relations entre les deux peuples ainsi que les relations bilatérales.

Pour sa part, la consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser, s’est réjouie du développement des relations bilatérales. Malgré les évolutions complexes de l’épidémie de Covid-19, les échanges entre les deux pays ont toujours été renforcées, notamment dans les domaines de la formation et de la lutte contre le Covid-19.

La diplomate française s’est engagée à travailler avec l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville et l’Association d’amitié Vietnam-France de Hô Chi Minh-Ville pour organiser des activités de coopération et de célébration en 2023, contribuant à consolider l’amitié de longue date entre les deux pays. –VNA