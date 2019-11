Photo: VNA



Jakarta, 26 novembre (VNA) - La 20e réunion multilatérale des chefs d’armée de l’ASEAN (ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting-ACAMM) a eu lieu le 25 novembre dans la ville de Bandung, à Java oriental, en Indonésie.

Une délégation vietnamienne, dirigée par le général de division Nguyen Tan Cuong, chef d’état-major adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a participé à la réunion placée sous le thème "Faire progresser la collaboration des armées vers l'ASEAN 2025 - Aller ensemble de l'avant ".

M. Cuong a affirmé qu’en tant que membre de l’ASEAN, le Vietnam participe activement et avec la responsabilité aux efforts communs de la région pour faire face aux défis et aussi aux activités d’assistance humanitaire et de sauvetage. Selon lui, pour promouvoir les activités de coopération, l’armée de terre des pays de l’ASEAN doit renforcer le partage de l’information pour être confronté aux défis de sécurité non-traditionnelle, notamment le terrorisme, l’extrémisme… et se coordonner dans la mise en œuvre des activités d’assistance humanitaire, de sauvetage.

Dans son discours d’ouverture, le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a appelé les pays membres de l’ASEAN à conjuguer leurs efforts pour édifier un monde de paix et lutter contre le terrorisme qui menace la sécurité nationale des pays. Il a particulièrement souligné trois menaces que sont la criminalité transnationale, l’extrémisme religieux et le terrorisme.

Après des discussions et échanges, l’Indonésie a transmis la position de pays d’hôte de l’ACAMM 21 au Brunei.

Le même jour, la délégation vietnamienne a rencontré celles d’Indonésie, du Laos, du Myanmar, de Thaïlande et du Brunei. -VNA