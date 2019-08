Hanoi, 2 août (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh a assisté à la 20e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN + 3 (Chine, République de Corée et Japon) qui s’est déroulée le 2 août dans le cadre de la 52e Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN en Thaïlande.

Panorama de la 20e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN + 3 (Chine, République de Corée et Japon) en Thaïlande. Photo : VNA

Lors de la conférence, les ministres ont réaffirmé le rôle important de l’ASEAN + 3 dans le processus de promotion de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité en Asie du Sud-Est et ont reconnu des résultats de la mise en œuvre du Plan du travail de l’ASEAN + 3 de la période 2018-2022.

Les ministres ont souligné le soutien du système du commerce multilatéral libre et égal et ont exprimé leur inquiétude sur les tensions commerciales et le protectionnisme pour le développement économique.

Ils ont réaffirmé la détermination à achever bientôt les négociations de l’accord de partenariat économique intégral régional et ont reconnu le renforcement des activités d’aide pour le développement des macros, petites et moyennes entreprises, la poursuite du déploiement efficace de l’Initiative de Chieng Mai (CMIM) et encourage le renforcement du rôle du Bureau macroéconomique (AMRO)…

A cette occasion, les ministres ont salué l’approbation de l’Objectif stratégique de développement financier ASEAN + 3 à l’occasion des 20 ans de coopération financière ASEAN + 3.

Les ministres ont soutenu la proposition à adopter la Déclaration des dirigeants au Sommet de l’ASEAN + 3 fin cette année sur la connectivité des liens pour promouvoir le développement durable des infrastructures.

Ils ont exprimé leur soutien pour la poursuite des efforts de dialogue diplomatique pour s’orienter vers la paix et la dénucléarisation sur la péninsule coréenne.

Pham Binh Minh a salué les efforts d’élargissement de la coopération de l’ASEAN + 3 dans des domaines de développement sur la base de la connectivité numérique, l’e-commerce, la zone urbaine intelligente, en vue de réduire l’écart de développement, de promouvoir le développement des macros, petites et moyennes entreprises, la sécurité alimentaire, l’adaptation aux catastrophes naturelles et à l’épidémie…

Le vice-Premier ministre et ministre Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam a participé et continuera à participer activement à la promotion et à la valorisation du rôle du processus de l’ASEAN + 3, contribuant à la paix, la stabilité et la coopération pour le développement en Asie de l’Est. - VNA