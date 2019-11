Hanoi, 14 novembre (VNA) - La 8e session de l’Assemblée nationale (14e législature) a débuté sa 19ème journée de travail le 14 novembre à Hanoi sous l’égide de la présidence de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân.

Panorama d'une journée de travail de la session de l'AN. Photo : VNA

Lors de la séance plénière présidée par le vice-président de l'AN Phung Quoc Hien, le président du Comité des finances et du budget de l'AN, Nguyen Duc Hai a présenté un rapport sur l'obtention d'un retour d'information sur le projet de résolution sur la répartition du budget de l'État en 2020 avec plus de 90% des voix pour.

Ensuite, 14 législateurs ont présenté leurs avis sur le projet de loi sur les amendements et compléments à l'article 3 de la loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien.

Les députés ont également examiné les modifications proposées à la loi sur la sortie, l'entrée, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam à la lumière des accords internationaux dont le Vietnam fait partie.

Une majorité d'opinions sont d'accord avec la nécessité de modifier la loi.

Sous l’égide de la vice-présidente de l'AN Tong Thi Phong, dans l'après-midi, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh, a soumis pour approbation à l’Assemblée nationale le protocole d’amendement du Traité de délimitation de la frontière nationale de 1985 et du Traité additionnel de 2005 entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que le protocole sur la délimitation et le bornage de la frontière terrestre vietnamo-cambodgienne.

Toujours ce jeudi après-midi, les députés ont discuté du projet de résolution sur la suppression, à titre expérimental, des conseils populaires dans les quartiers de Hanoi. - VNA