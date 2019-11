Photo de famille des délégués participant à la 17e Assemblée générale de l'OANA. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Ayant pour thème "Nouveaux défis pour le journalisme: innovations technologiques et questions de confiance", la 17e Assemblée générale de l'Organisation des agences de presse de l'Asie-Pacifique (OANA) a lieu du 6 au 9 novembre à l’hôtel Lotte Seoul, en République de Corée.

L’événement attire la participation de 32 agences de presse venues de 28 pays et territoires telles que Yonhap (République de Corée), Kyodo (Japon), TASS (Russie), Xinhua (Chine), Antara (Indonésie)… Le directeur général de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Nguyen Duc Loi, à la tête d’une délégation de la VNA, fait part à cet événement.

Dans son intervention intitulée "Les efforts et les actions nécessaires pour gagner la confiance du public dans la lutte contre les fausses nouvelles", le directeur général de VNA Nguyen Duc Loi a affirmé que les fausses informations étaient toujours une grande préoccupation pour les agences de presse et les médias du monde entier, dont la VNA



Selon lui, de fausses nouvelles sont de plus en plus sophistiquées à mesure que les technologies évoluent et que les coûts deviennent de plus en plus moins chers.



Nguyen Duc Loi a souligné que des journalistes authentiques devaient agir sans attendre que les organes compétents promulguent des lois, que les entreprises technologiques changent leurs algorithmes ou que les utilisateurs deviennent plus intelligents pour éviter de fausses nouvelles ..., car les journalistes ont une grande responsabilité envers la société.



Des études sur l'avenir de la presse montrent que l'objectif de la presse n'est plus d'attirer l'attention du public, mais de regagner leur confiance. Il s’agit d’un casse-tête des gestionnaires, des agences de presse et des journalistes eux-mêmes, a-t-il noté.



Pour faire face aux fausses informations, la VNA s'est efforcée de communiquer avec le public de manière plus efficace grâce au logiciel Chatbot, le produit qui a remporté un prix de l’OANA concernant la qualité des agences de presses 2018.

Selon le dirigeant de la VNA, les agences de presse doivent mener les actions pour faire face aux informations incitant les attitudes hostiles et la discrimination, dénaturant la réalité et portant atteinte aux individus, aux organisations et aux pays.

Lors de la séance de travail ce vendredi 8 novembre, les membres de l’OANA ont élu l’agence de presse Yonhap en tant que président de l’OANA pour le mandat 2019-2020. C’est la première fois que Yonhap assume cette position depuis la création de cette organisation en 1980. La position de vice-président de l’OANA est assumée par AZERTAC (Azerbaïdjan), TASS (Russie), Anadolu (Turquie).

La VNA a été élue membre du Comité exécutif de l’OANA. L’Agence de presse de Palestine, WAFA, devient l’observateur.

A Séoul, ont aussi eu lieu les 45e et 46e réunions du Comité exécutif de l’OANA.

Lors de la 45e réunion, l’OANA a adopté les questions concernant les activités de l’OANA après la 44e réunion et les autres discutées lors des séances de travail de la 17e Assemblée générale de l’OANA.

Les agences de presse membres ont adopté la candidature de Mme Lee Dong Min, ancienne reporter de Yonhap, de la présidente de l’OANA. Ils ont décidé d’organiser la 47e réunion du Comité exécutif de l’OANA en Mongolie du 16 au 18 avril 2020.

Le directeur général de la VNA reçoit le prix de l'OANA pour le logiciel Chatbot. Photo: VNA



Dans le cadre de la 17e Assemblée générale de l'Organisation des agences de presse de l'Asie-Pacifique (OANA), l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) et l’agence chinoise Xinhua ont reçu le prix de l’OANA concernant la qualité des agences de presse (OANA Award for Excellence in News Agency Quality).

Les lauréats avaient été élus par les membres du Comité exécutif de l’OANA, à l’occasion de sa 44e réunion tenue du 18 au 20 avril dernier à Hanoï, au Vietnam.

Obtenant 28 points lors des élections, la VNA avec l’application Chatbot du journal électronique VietnamPlus, et Xinhua avec sa plate-forme basée sur l’intelligence artificielle AI Media Brain, ont décroché le premier prix.

Le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, a reçu ce prix décerné par le président de l’OANA pour le mandat 2016-2019, Aslan Aslanov.

Le 8 novembre, en marge de la 17e Assemblée générale de l’OANA, Nguyen Duc Loi a rencontré le PDG de l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, Cho Sung-boo.

Le président et directeur général d’Yonhap a affirmé sa volonté de poursuivre la coopération avec la VNA dans les temps à venir. De son côté, le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, a remercié Yonhap pour son appui au bureau de représentantion de l’agence vietnamienne en République de Corée. Il a émis le souhait que l’agence sud-coréenne partage avec la VNA davantage d’informations télévisées en langue anglaise et sud-coréenne.

L’OANA a été fondée le 22 décembre 1961 à Bangkok, à l’initiative de l’UNESCO, dans le but de favoriser la vulgarisation et l’échange d’informations en Asie-Pacifique, une région représentant 50% de la population mondiale.

Actuellement, l’OANA comprend 44 agences de presse de 35 pays d’Asie-Pacifique, dont Xinhua (Chine), Kyodo (Japon), Yonhap (République de Corée), Antara (Indonésie), ITAR-TASS (Russie). Les membres de l’OANA représentent deux tiers du volume total des informations produites dans le monde. Ils publient chaque jour environ 200 informations, photos et vidéos sur le site web de l’OANA.

L’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a adhéré à l’OANA en 1969. Elle est actuellement membre de son Comité exécutif. Elle a organisé les réunions du Comité exécutif en 1989, 1999, 2005 et 2019. -VNA