Nguyen Thanh Lam, vice-ministre de l'Information et de la Communication, prend la parole lors de la conférence de presse. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Dans l'après-midi du 18 septembre, à Da Nang, le ministère de l'Information et de la Communication a tenu une conférence de presse sur la 16e Conférence des ministres de l'Information de l'ASEAN (AMRI 16), la 7e Conférence des ministres de l’Information de l’ASEAN+3 (AMRI+3) et des réunions des hauts officiels.



Ces événements auront lieu du 20 au 23 septembre dans la ville de Da Nang, avec la participation de neuf pays membres de l'ASEAN, du Timor-Leste (en tant qu'observateur) et de trois pays partenaires que sont le Japon, la République de Corée et la Chine.



Le Vietnam a choisi « Media: From Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN » (Médias : de l'information à la connaissance pour une ASEAN résiliente et réactive) comme thème de l'ordre du jour.



Les sujets principaux abordés lors de l'AMRI 16 et des conférences connexes comprendront, entre autres, l’élaboration d’une vision pour la coopération de l'ASEAN dans le domaine de l'information et des médias, le mécanisme de coopération de l'ASEAN pour traiter et gérer les fausses nouvelles en ligne, promotion de la transformation numérique dans le secteur de la presse et des médias, l’amélioration des activités de fourniture d’informations dans toute l’ASEAN et les pays de dialogue...



Nguyen Thanh Lam, vice-ministre de l'Information et de la Communication, a souligné qu'il s'agirait d'une opportunité de réaffirmer le rôle indispensable et la mission importante de la presse et des médias grand public, de travailler ensemble pour trouver des solutions pour lutter contre les fausses nouvelles, contrôler et limiter les impacts négatifs des nouvelles technologies appliquées dans le domaine de l'information.



Lors de l’AMRI 16, les ministres participants discuteront d’orientations pour promouvoir la coopération entre les pays de l'ASEAN dans la presse, la radio et la télévision, l'Internet...



La 7e Conférence des ministres de l’Information de l’ASEAN+3 permettra de discuter d’initiatives, priorités, orientations afin de promouvoir la coopération avec les pays partenaires dans le domaine de l'information.



Les contenus soumis à l’AMRI 16 et la 7e Conférence des ministres de l’Information de l’ASEAN+3 seront abordés lors des réunions des hauts officiels responsables de l’Information des pays de l’ASEAN et de l’ASEAN avec les pays partenaires.



Sont également prévus plusieurs forums et séminaires sur le traitement des fausses nouvelles dans le cyberespace, la transformation numérique, ainsi que des séances de travail entre des pays, des expositions de photos, etc.-VNA