La 15e Assemblée nationale adopte la résolution de la 6e session. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La 15e Assemblée nationale a adopté mercredi matin 29 novembre la résolution de sa 6e session avec 100 % des voix.Selon le secrétaire général de l’Assemblée nationale, Bui Van Cuong, le 26 novembre, le Comité permanent de l'Assemblée nationale avait collecté 443 avis sur le projet de résolution de la 6e session.Sur ce total, 388 députés ont exprimé leur plein accord au contenu du projet de résolution de la 6e session et 55 autres ont donné des avis sur certains contenus spécifiques, a-t-il déclaré.Le Comité permanent a demandé d’examiner et d’étudier soigneusement les avis que les députés ont envoyés au secrétaire général de l’Assemble nationale, conformément à la loi, a-t-il ajouté.Le matin du même jour, l'Assemblée nationale a également approuvé une résolution sur la poursuite de la mise en œuvre d'un certain nombre de résolutions de la 14e Assemblée nationale et du début de la 15e Assemblée nationale jusqu'à la fin de la 4e session concernant la supervision thématique et l'interpellation (Résolution sur les séances de questions-réponses à la 6e session). -VNA