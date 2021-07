Hanoï (VNA) - L’Assemblée nationale a adopté le 28 juillet une résolution ratifiant la proposition du Premier ministre sur la nomination de 18 ministres et de quatre autres membres de du gouvernement pour la période 2021-2026.

Les membres du gouvernement. Photo : VNA

Le général To Lam, membre du Comité central du Parti, des 11e, 12e et 13e mandats ; membre des 12e et 13e mandats ; le député des 14e et 14e AN a été nommé ministre de la Sécurité publique.

Le général Phan Van Giang, membre du Comité central du Parti des 12e et 13e mandats ; membre du Bureau Politique du 13e mandat a été nommé ministre de la Défense.

Bui Thanh Son, membre du Comité central du Parti des 12e et 13e mandats ; députés de la 14e et 15e AN a été nommé ministre des Affaires étrangères.

Nguyen Chi Dung, membre du Comité central du Parti des 11e, 12e et 13e mandats, député des 14e et 15e AN a été nommé ministre du Plan et de l'Investissement.

Nguyen Hong Dien, membre du Comité central du Parti des 12e et 13e mandats, députés des 14e et 15e AN a été nommé ministre de l'Industrie et du Commerce.

En outre, l’AN a approuvé la nomination de 13 autres ministres, dont le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre des Transports, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, le ministre de l'Information et de la Communication ; le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministre des Sciences et des Technologies, le ministre de l'Éducation et de la Formation, le ministre de la Santé et quatre autres membres du gouvernement que sont le ministre et président du Comité des affaires ethniques, Hau A Lenh ; le gouverneur de la Banque d'État, Mme Nguyen Thi Hong; l’inspecteur général du gouvernement, Doan Hong Phong; le ministre et président du Bureau du gouvernement. Tran Van Son.



La résolution prend effet à partir de la date de son approbation par l’AN. - VNA