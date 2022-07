Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh et le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères Wang Yi . Photo: VNA

Pékin (VNA) – La 14e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine a eu lieu le 13 juillet dans la ville de Nanning de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) sous la coprésidence du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh et du conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Lors de la réunion, les deux parties ont félicité les réalisations de développement de chaque pays et ont souligné l'importance des relations Vietnam - Chine dans la politique étrangère des deux pays.

En ce qui concerne l'orientation de la coopération dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d'organiser les visites et contacts de haut niveau; de mettre en œuvre efficacement la coopération entre les deux Partis ; de promouvoir le rôle important du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine dans la coordination des domaines de coopération et le règlement des difficultés ; de maintenir une coopération efficace dans des domaines importants tels que la diplomatie, la défense et la sécurité ; de renforcer les échanges entre les peuples des deux pays.

Photo: VNA

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a suggéré que la Chine continue de créer des conditions favorables pour le dédouanement des marchandises via les portes frontalières routières et ferroviaires, en particulier pour les fruits, les produits agricoles et aquatiques du Vietnam exportés vers la Chine ; accélère l’ouverture du Bureau de promotion du commerce à Chengdu (Chengdu) dans la province de Sichuan ; améliore l'efficacité de la ligne ferroviaire international Vietnam - Chine ; améliore l'efficacité de la coopération dans les domaines de la finance, des transports, de l'agriculture, de l'environnement, des sciences et des technologies, de l'éducation, de la culture, du tourisme et des sports.

Wang Yi a affirmé que la Chine continuerait d'élargir son marché et de coopérer avec le Vietnam pour maintenir une chaîne stable d'approvisionnement et de production ; d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie numérique, du commerce électronique, de l'énergie propre, des infrastructures ; de rétablir les vols commerciaux et de recevoir des étudiants vietnamiens revenant étudier en Chine.

En ce qui concerne la question de frontière territoriale, les deux parties ont convenu de bien se coordonner dans la gestion de la frontière terrestre et de régler de manière satisfaisante les affaires survenues conformément à trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine. Les deux parties ont convenu de continuer à respecter strictement la conception commune de haut niveau sur le maintien de la paix et de la stabilité en mer, y compris l'Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes entre le Vietnam et la Chine ; de promouvoir efficacement les mécanismes de négociation pour avoir des progrès substantiels ; accélérer la négociation d'un nouvel accord de coopération en matière de pêche dans le golfe du Bac Bo ; de signer bientôt un accord de coopération sur la recherche et le sauvetage en mer et un accord pour la mise en place d'une hotline pour les affaires imprévues dans les activités de pêche en mer.

Pham Binh Minh a souligné que les deux parties devaient faire des efforts pour bien contrôler les désaccords, et non prendre des mesures pour compliquer la situation et étendre les différends ; respecter les droits et intérêts légitimes de chacun, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, et maintenir conjointement la paix et la stabilité en Mer Orientale.

A l'issue de la réunion, les deux parties ont signé des documents de coopération que sont l’accord de coopération économique et technique sur la fourniture d'une aide non remboursable entre les deux gouvernement pour l’exercice 2020, le protocole sur les exigences phytosanitaires pour le durian vietnamien exporté vers la Chine, l’accord de coopération sur le projet de recherche comparative environnementale et les risques géologiques marins dans le delta du fleuve Rouge et le delta du fleuve Changjiang.

Le 12 juillet, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a reçu le secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), Liu Ning. -VNA