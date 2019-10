Belgrade (VNA) – La 141e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) a été solennellement inaugurée, dimanche 13 octobre à Belgrade, en Serbie, sur le thème "Renforcement du droit international : rôles et mécanismes parlementaires, et contribution de la coopération régionale".

La 141e Assemblée de l'UIP se tient à Belgrade (Serbie) du 13 au 17 octobre 2019. Source: www.serbia141ipu.rs

Le président serbe Aleksandar Vucic, la présidente de l’Assemblée nationale de Serbie et présidente de la 141e Assemblée de l’UIP Maja Gojkovic, la présidente de de l’UIP Gabriela Cuevas Barron, la directrice générale de l’Office des Nations unies à Genève Tatiana Valovaya ont participé à la cérémonie d’inauguration.

Cet événement est également honoré par la présence de 80 présidents de parlement et chefs de délégation de 150 parlements membres, dont la membre du Bureau politique et vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam Tong Thi Phong, et plus de 1.700 parlementaires, partenaires onusiens et de la société civile du monde entier.

Dans son message adressé à l’Assemblée, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a hautement apprécié le thème général de l’Assemblée qui traduit l’importance du rôle des parlements en matière de législation en faveur du renforcement du droit international.



S’adressant à la cérémonie d’ouverture, la présidente de l’Assemblée nationale de Serbie, Maja Gojkovic, a mis en avant la signification importante de la 141e Assemblée de l’UIP qui se tient à l’occasion du 130e anniversaire de cette organisation parlementaire mondiale.



Pour sa part, le président serbe Aleksandar Vucic a souligné le rôle du droit dans la garantie de l’égalité pour tous les peuples et a appelé les nations à respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale, et à coopérer et à se soutenir mutuellement pour la paix et la prospérité.



Le président serbe a hautement apprécié la mission et la vision de l’UIP et des parlementaires, en insistant sur l’esprit de dialogue et la coopération, qui sont importants pour la paix, la prospérité et le développement durable dans le monde entier.



L’ordre du jour de cette Assemblée, qui durera cinq jours, est vaste et ambitieux et porte notamment sur l’égalité des sexes, les jeunes et les enfants, les droits de l’homme et le développement durable.



Cette Assemblée, la deuxième de l’UIP organisée à Belgrade depuis la première en 1963, marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, le 70e anniversaire des Conventions de Genève et le 40e anniversaire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. – VNA