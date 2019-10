La 13e conférence des directeurs généraux des douanes et des commissaires de l'ASEM à Ha Long . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du Dialogue Asie-Europe (ASEM), la 13e conférence des directeurs généraux des douanes et des commissaires de l'ASEM a eu lieu mercredi dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Elle a réuni 53 délégations conduites par les directeurs généraux et les commissaires des agences des douanes des pays membres de l'ASEM. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), ainsi que des représentants de l'Union européenne (UE) et des ambassades des pays membres de l'ASEM au Vietnam, étaient également présents.

C'était la première fois que le Département général des douanes du Vietnam organisait cet événement particulièrement important de l’ASEM dans le secteur douanier.

Selon le vice-ministre vietnamien des Finances Do Hoang Anh Tuan, il s'agissait d'une bonne occasion pour les parties de renouveler les façons de gestion douanière pour s’adapter à la 4e Révolution industrielle, ainsi que de renforcer la coopération dans le développement des ressources humaines.

Pour la période 2018-2019, la coopération douanière de l'ASEM est axée sur quatre priorités qui ont été adoptées lors de la 12e conférence tenue en 2017 en Allemagne, à savoir la facilitation du commerce et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, la lutte contre la contrefaçon et le respect des droits de propriété intellectuelle, la protection sociale et environnementale, la connectivité communautaire et la vision de l'ASEM.



Lors de cette 13e conférence, les participants ont discuté de ces priorités afin de mettre en place des programmes d'action spécifiques dans le cadre du Plan d'action des douanes de l'ASEM 2020-2021.



Ce plan couvrira la facilitation des procédures commerciales et douanières, la mise en place d’un guichet unique dans le contexte d’application de l’intelligence artificielle et de la blockchain, le contrôle douanier efficace à l’aide de hautes technologies, la promotion d’une campagne des douanes vertes pour empêcher le transport illicite de débris et de déchets, le renforcement de la coordination pour prévenir les produits contrefaits et piratés, l’application efficace des droits de propriété intellectuelle aux frontières, l’intensification de la connectivité au sein de l’ASEM par le partage d’informations, et la promotion de la coopération de l’ASEM dans les opérations de transit et la gestion douanière pour le commerce électronique.

Concernant l'initiative du Vietnam à l'ASEM 13, la partie vietnamienne a proposé de se concentrer sur la promotion d'une campagne des douanes vertes, afin d'empêcher le transport illégal de débris et de déchets. En outre, elle a affirmé continuer de coopérer étroitement avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). -VNA