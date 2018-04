Thua Thien-Hue (VNA) – La 10ème édition du festival de Hue sur le thème "Les patrimoines culturels, l’intégration et le développement. Hue : une destination, cinq patrimoines" débute vendredi avec de diverses activités.

Photo d'illustration : VNA

Le 5e festival scientifique de Hue ayant pour thème «Des sciences améliorent le soin médical et la santé de la communauté » a débuté le 27 avril à l’Université de médecine et de pharmacie-Université de Hue, avec la participation d’environ 300 délégués vietnamiens comme étrangers.

Selon Cao Ngoc Thanh, recteur de l’Université de médecine et de pharmacie, ce festival organisé tous les deux ans constitue une activité principale du festival de Hue. C’est aussi une occasion pour présenter des acquis scientifiques et un forum pour les experts, les scientifiques à partager des expériences, des avancées, des techniques dans le soin de la santé.

Dans le cadre du festival scientifique de Hue, des scientifiques et des chercheurs vietnamiens et étrangers présentent des rapports, des ouvrages d’études notamment sur la biomédecine et la santé publique. Des forums sur la santé des enfants mineurs, le développement des enfants, l'examen du cancer du sein pour les femmes, une exposition photographique sur la santé sont prévus.

Par la même occasion, l’Université de médecine et de pharmacie-Université de Hue va remettre le titre professeur honoris causa et l’insigne « Pour la santé du peuple » du ministère vietnamien de la Santé au professeur Bruno Masala (Université Sassari, Italie), et honorer des contributions du professeur Michael Dunne (Université de technologie Queensland, Australie).

Fin du festival scientifique de Hue le 4 mai.

Toujours dans le cadre du Festival de Hue, la province de Thua Thien-Hue a solennellement organisé la cérémonie de sacrifices au Ciel et à la Terre à l’esplanade de Nam Giao. Ce rituel daté depuis la dynastie des Nguyen (1802-1945) pour prier de la paix, de la prospérité, de la clémence météorologique, une bonne récolte. Ce rituel est une activité principale du festival de Hue attirant de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers.

Cérémonie de sacrifices au Ciel et à la Terre à l’esplanade de Nam Giao. Photo : VNA

Le festival de Hue se déroule du 27 avril au 2 mai 2018. Plusieurs programmes de grande ampleur sont prévus (défilés d’ao dai, spectacles de rue, expositions, compétitions sportives…). Certaines fêtes de la Cour royale sont reconstituées.

Le festival accueille une vingtaine de troupes internationales qui célébreront les cinq patrimoines de Hue classés par l’UNESCO, à savoir : la cité royale, la musique de la cour, les xylographies de la dynastie des Nguyen, les documents administratifs de la dynastie des Nguyen, la littérature sur les architectures de la Cour de Hue. -VNA