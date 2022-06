Moscou (VNA) – L’Université nationale de d'études orientales de Tachkent (TSUOS) de l’Ouzbékistan a organisé le 9 juin une cérémonie de présentation de l'oeuvre "Nhat ky trong tu" (Carnet de prison) du Président Hô Chi Minh en ouzbek.

S’adressant à cette occasion, le président de l’Association Ouzebékistan-Vietnam, Alishe Mukhamedov, a affirmé que la morale Président Hô Chi Minh est celle d'un soldat combattant pour l'indépendance nationale, avec les qualités les plus nobles, qui doivent être l'amour du travail, le dévouement total pour la cause commune, pour le pays, pour la nation.

Il a affirmé que la pensée, la moralité et le style de Ho Chi Minh sont des atouts inestimables du peuple vietnamien et une garantie de victoire pour l'indépendance nationale.

M. Mukhamedov a également déclaré que le processus de compilation de cette traduction impliquait des représentants d'Ouzbékistan, du Vietnam, d'Allemagne et du Kirghizistan.

L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, a affirmé qu'il s'agit d'un symbole de l'amitié entre les deux pays datant de l'ex-Union soviétique, mais qui s'est fortement développé ces 30 dernières années.

Le 27 août 1942, à son arrivée à Zurong (Tienpao, province du Guangxi), Hô Chi Minh est arrêté. Raison: ses papiers personnels expirent. Il est détenu ensuite pendant plus d'un an dans plus 30 prisons réparties sur les 13 districts du Guangxi et souffre énormément des conditions matérielles déplorables et de maladies. Durant ce temps, il compose 133 poèmes en écriture chinoise selon des formes classiques qu'il rassemble ensuite dans un petit carnet baptisé "Carnet de prison".



Ces 60 dernières années, son célèbre recueil de poèmes a été traduit dans de nombreuses langues et est devenue une source d'inspiration pour nombre d'artistes vietnamiens et étrangers. -VNA