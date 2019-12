Photo : krongana.daklak.gov.vn



Dak Lak (VNA) - Situé dans une zone incroyablement riche et variée dans les Hauts Plateaux du Centre, Krông Ana est l’une des meilleures destinations pour le tourisme vert de la province de Dak Lak. Ce district offre une variété de paysages uniques, dont des jungles sauvages, de grasses prairies, de grandes chutes d’eau ainsi que des fleuves et des rivières.



Krông Ana se trouve à l’orée de Krông Nô, un district relevant de la province de Dak Nông où l’on trouve le volcan Chu Bluk qui est en passe de devenir un parc géologique. Les touristes vietnamiens et étrangers viennent de plus en plus nombreux dans cette localité pour découvrir sa grande variété de paysages et de patrimoines culturels, matériels et immatériels.



La famille d’Y Dinh Niê, de l’ethnie minoritaire Ê đê, est l’une des familles hôtes du hameau Kuôp, à Krông Ana. Grâce à des emprunts bancaires, Y Dinh Niê a pu rénover sa maison et proposer des chambres d’hôte pour permettre aux touristes de prolonger leur séjour sur place. Aujourd’hui, le tourisme apporte à sa famille un revenu mensuel de 15 millions de dongs, soit 600 euros.



« Auparavant, nous vivions essentiellement de l’agriculture et la vie était très difficile. Grâce au tourisme, nous gagnons 5 à 6 fois plus qu’avant. Maintenant, ça va beaucoup mieux », dit-il. « Pour accueillir les touristes, la maison d’hôte doit assurer les services d’hôtellerie et de restauration. Il faut reconnaître que c’est beaucoup moins pénible que les travaux champêtres. Nos enfants ont appris à parler anglais pour pouvoir communiquer avec les étrangers. Par ailleurs, notre hameau a fait peau neuve grâce à la mise en œuvre du programme national d’instauration de la nouvelle ruralité. Les chemins et les routes ont été élargis et les infrastructures ont été modernisées ».



Les rivières de Krông Ana et de Krông Nô sont des sources de vie pour les populations riveraines. Les alluvions rendent les rizières plus fertiles alors que l’eau regorge de riches produits aquatiques, tels que les poissons, les anguilles et les grenouilles. Aujourd’hui, les habitants proposent également de découvrir ces deux rivières en barque ou en bateau.



«Les produits aquatiques sont excellents. Les commerçants venus des localités voisines, à savoir Buôn Ma Thuôt, Ea Kar, Krông Pak, Lak… viennent souvent ici pour acheter les produits de nos pêches. Un délicieux repas de produits locaux est bien évidemment au rendez-vous pour les touristes», fait savoir Cao Trong Lôc, pêcheur et batelier à ses heures.



Chaque année, le district de Krông Ana accueille 21.000 touristes, dont 1.200 étrangers. Le chiffre d’affaires est de 14 à 15 milliards de dongs par an (584 millions d’euros), mais le potentiel du tourisme local reste encore énorme. Dans les temps à venir, les autorités locales souhaitent pouvoir attirer davantage d’investisseurs spécialisés dans le secteur touristique.



«Avec son attractivité, Krông Ana est une destination touristique prometteuse. Mais la faiblesse des infrastructures routières affecte énormément notre développement. Il s’agit aussi de notre plus grande difficulté», indique Nguyên Minh Dông, vice-président du comité populaire dudit district. "Nous avons demandé au comité populaire de la province de Dak Lak d’approuver le projet de construction de la route et du pont qui permettront de relier notre district à celui de Krông Nô, dans la province de Dak Nông. Le but est de profiter pleinement des retombées du tourisme et des services de toutes les localités».



Une fois que tous ces défis seront surmontés, le tourisme servira donc de levier permettant de développer le district de Krông Ana en particulier et la province de Dak Lak en général.-VOV/VNA