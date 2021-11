Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA)- L'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA) a lancé le 22 novembre un programme de promotion des biens de consommation sud-coréens de luxe.

Ce programme se déroulera jusqu'au 28 novembre, en présidentiel au centre commercial Estella Place à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam et en ligne sur la plate-forme d’e-commerce Shopee.

Selon la radio KBS, KOTRA présente aux consommateurs vietnamiens des produits de plus de 100 entreprises sud-coréennes, tels que cosmétiques, aliments, appareils ménagers et produits pour enfants, qui ont été vendus du 1er au 15 novembre lors de "Korea Sale FESTA 2021" – le plus grand festival de shopping en République de Corée.

En outre, KOTRA prévoit de poursuivre ses activités promotionnelles telles que le lancement de magasins éphémères dans le 2e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville d’ici la fin de juillet 2022. -VNA