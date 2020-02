Un coin de l'île Phu Quoc. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – Au cours des deux premiers mois de cette année, la province de Kien Giang, dans le sud du pays, a attiré plus de 1,6 million de touristes, en hausse de 16,4% en variation annuelle, selon le Service provincial du Tourisme.

Sur le chiffre, il y avait 114.996 touristes étrangers, en baisse de plus de 30% par rapport à la même période l'an dernier.

Les recettes touristiques de la province sont estimées à 2.659 milliards de dongs (115,6 millions de dollars) au cours de cette période.

Rien qu’en février, la province a attiré plus de 585.680 touristes, soit une baisse de 44,5% sur un mois, dont 48.625 arrivées internationales (-26,7%).

En raison de l’épidémie de COVID-19, les activités touristiques sont fortement affectées. L'annulation des circuits et de chambres cause de lourds dégâts économiques aux entreprises, a déclaré Nguyen Chi Thanh, vice-directeur du Service provincial du Tourisme.

Selon les prévisions, le nombre de touristes à Kien Giang continuera de diminuer en raison de la crainte des touristes internationaux à l’égard de l’Asie, dont le Vietnam, et de la crainte du COVID-19 des touristes nationaux. Au premier trimestre, le secteur touristique de la province devrait perdre plus de 2.400 milliards de dôngs.

Dans les temps à venir, Kien Giang continue de renforcer les activités d’accueil des touristes, de prendre des mesures actives pour faire face à l’épidémie. En outre, la province accélérera la mise en œuvre de ses projets de construction d'infrastructures dans des sites historiques et naturels.



En outre, la province a ordonné au Service provincial du Tourisme de se coordonner avec les services et secteurs concernés dans la mise en œuvre du projet de restructuration de l'industrie touristique afin de devenir un secteur économique majeur, du plan de développement de trois zones touristiques clés de la province pour la période 2020-2025 et vision 2035. –VNA