Les dirigeants du Comité populaire provincial de Kien Giang offrent des satisfecit aux collectifs et individus ayant eu des réalisations exceptionnelles dans la mise en œuvre des deux décrets. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – Ces dix dernières années, la province méridionale de Kien Giang a renforcé l’éducation et la sensibilisation de la loi sur la mobilisation des ressources humaines, navires et moyens dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Lors d’une réunion tenue le 26 octobre pour faire le bilan décennal de la mise en œuvre des deux décrets 30/2010/ND-CP et 130/2015/ND-CP du gouvernement sur la mobilisation des ressources humaines, navires et moyens de transport dans la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays, le vice-président du Comité populaire provincial Lam Minh Thanh a souligné que la bonne mise en œuvre de ces deux décrets avait contribué à la gestion et à la protection de la souveraineté maritime et insulaire, au service de développement économique et de la consolidation de la défense et de la sécurité en mer.

Situé au sud-ouest du Vietnam, Kien Giang possède une superficie de plus de 6 348 km², une frontière de près de 60km avec le Cambodge et un littoral de plus de 200km. La province a plus de 63 000 km² de surface maritime, bordant les eaux du Cambodge, de la Thaïlande et de la Malaisie. Elle compte 5 archipels, plus de 143 grandes et petites îles dont la plus grande, Phu Quoc, couvre 567 km².



La province dispose d'un grand nombre de bateaux et de moyens engagés dans la pêche dont un bon nombre répond aux conditions pour participer à la protection de la souveraineté maritime et insulaire. En dix ans, la mise en œuvre effective des deux décrets 30/2010/ND-CP et 130/2015/ND-CP du gouvernement a aidé la province à développer fortement l'économie maritime et à protéger la souveraineté nationale sur les mers et îles de la Patrie. -VNA