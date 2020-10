Commerce de poissons dans un port dans le district de Chau Thanh, province de Kien Giang. Photo : VNA



Kien Giang (VNA) - Au cours des derniers mois de 2020 et au début de 2021, la demande de biens sur le marché mondial augmentera fortement. La province de Kien Giang mettra en œuvre de manière synchrone les solutions pour promouvoir ses exportations, a déclaré le directeur du Service de l'industrie et du commerce de Kien Giang, Ngo Cong Tuoc.

La province suivra attentivement le déroulement du marché mondial, saisira des informations sur l'offre et la demande afin d'avoir des plans de production, de transformation et d'affaires appropriés. Elle aidera les entreprises en termes de matières premières, de fonds, de ressources humaines et mettra en œuvre des politiques préférentielles pour soutenir les exportateurs impactés par la pandémie de COVID-19.

La province renforcera également la promotion du commerce, consolidera les marchés traditionnels, élargira et exploitera de nouveaux marchés potentiels, en particulier ceux où la pandémie de COVID-19 est contrôlée.

Elle accélérera les activités de promotion du commerce, de présentation et de publicité des marchandises, en particulier les produits locaux clés, visant de clients nationaux et étrangers.

La province de Kien Giang a également approuvé le Plan pour la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), a informé les agences compétentes locales et entreprises implantées sur son sol sur les réglementations et conditions d'import-export.

Selon le Service provincial de l'Industrie et du Commerce, la valeur des exportations en octobre de cette province est estimée à 58,5 millions de dollars, en hausse de 25% par rapport au mois précédent; et celui des 10 premiers mois, à 574,5 millions de dollars, atteignant 73,66% de son plan annuel, en hausse de 5,59% par rapport à la même période de 2019.

Les principaux produits d'exportation de la province sont le riz, les produits aquatiques comme crevettes et poissons surgelés, les chaussures en cuir… -VNA