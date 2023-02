Des gardes-frontières expliquent à des pêcheurs des réglementations sur la lutte contre la pêche INN. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – La province de Kien Giang (Sud) mène une campagne de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de 180 jours, depuis décembre 2022 jusqu’à mai 2023, afin de contribuer aux efforts communs de l’ensemble du pays pour faire retirer le “carton jaune” imposé par la Commission européenne (CE).



Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Le Quoc Anh, sa province cherche à remédier aux faiblesses et à résoudre les limites et problèmes selon les recommandations de la CE sur la lutte contre la pêche INN.



Parallèlement, Kien Giang s’efforce de promouvoir le développement durable de la pêche, pour les intérêts de la population, contribuant à promouvoir l’image du Vietnam dans la réalisation des engagements internationaux.



La localité mène en outre des préparatifs pour accueillir et travailler avec une délégation d’inspection de la CE au Vietnam au 2e trimestre prochain.



Selon le Comité provincial de direction de la lutte contre la pêche INN, au 31 décembre 2022, 3.642 des 3.867 bateaux de pêche locaux faisant l’objet de l’installation obligatoire d’un dispositif de surveillance, avaient accompli cette tâche. Les autres navires ne sont pas en opération ou tirent leur révérence… -VNA