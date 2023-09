Kien Giang (VNA) - Selon le Service de l'Industrie et du Commerce de Kien Giang (Sud), les exportations de cette province en août ont atteint 79 millions de dollars, en hausse de 2,9% par rapport à juillet et de plus de 14% par rapport à la même période de l'année dernière.



Au cours des huit premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires des exportations de Kien Giang s'est élevé à plus de 566 millions de dollars, en hausse de 2,8% en rythme annuel.



En particulier, les exportations de riz ont déjà atteint l'objectif pour l’ensemble de l’année. En effet, elles ont rapporté 201,82 millions de dollars pendant les huit premiers mois, soit 107,35% du plan annuelle.



Au cours des derniers mois de 2023, la province de Kien Giang se concentre sur la mise en œuvre de solutions synchrones pour stimuler la production et les exportation, atteignant l’objectif de 860 millions de dollars d’exportations en 2023.-VNA