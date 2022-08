Photo d'illustration: VNA

Kien Giang (VNA) - Les provinces de Kien Giang et de Ca Mau renforcent la coopération pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Concrètement, les deux localités coordonnent pour effectuer des patrouilles, des inspections afin de détecter les navires de pêche et pêcheurs exploitant illégalement les produits aquatiques, notamment dans les eaux étrangères.

En outre, les deux provinces coopèrent pour promouvoir la sensibilisation auprès des populations sur la protection et le développement durable des ressources aquatiques, la garantie de la sécurité et de l'ordre en mer et dans les zones insulaires.

Parallèlement, les gardes-frontières de Kien Giang et Ca Mau renforcent l'inspection et le contrôle des bateaux de pêche. -VNA