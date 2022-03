Photo d'illustration: Vietnam+



Kien Giang (VNA) - Selon le Service de la Planification et de l'Investissement de Kien Giang, en 2022, le plan d'investissement public de cette province a une valeur de plus de 5.124 milliards de dongs.



Sur ce montant, 3.930 milliards de dongs sont prélevés sur le budget local et plus de 1.193 milliards de dongs proviennent du budget central.



Au cours des deux premiers mois de l’année, la province a déboursé pus de 610 milliards de dôngs pour des projets, ce qui représente près de 12% du plan.



A ce jour, près de 5.000 milliards de dongs ont été alloués à des agences, unités et localités de Kien Giang pour mettre en oeuvre des projets. La province s’efforce d’atteindre cette année un taux de décaissement d’investissements publics de 90%, voire plus.



Pour les investissements publics prélevés sur le budget local, Kien Giang prévoit de les utiliser pour 79 projets et programmes dans les domaines des transports, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la culture et des sports, de l’environnement et du tourisme... Les fonds en provenance du budget central seront alloués à 13 projets de transports, d’agriculture, de culture, de défense et à un programme maritime. Près de 100 milliards de dôngs issus de capitaux étrangers seront utilisés pour trois projets des domaines de l’agriculture et de l’environnement.



Kien Giang applique diverses mesures pour accélérer le décaissement tout en améliorant la gestion et l’utilisation des investissements publics. -VNA