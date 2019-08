L'érosion côtière dans la commune de Van Khanh Tay, district d'An Minh, province de Kien Giang. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – Des pluies torrentielles et des vents violents ont frappé du 1er au 6 août dans la province méridionale de Kien Giang, causant de lourds dégâts matériels estimés à plus de 77,5 milliards de dôngs (3,4 millions de dollars).

En détail, dans les districts de Kien Luong, Hon Dat, Tan Hiep, Chau Thanh, Giong Rieng, Go Quao, An Bien, An Minh, Vinh Thuan, Phu Quoc et la ville d’Ha Tien, de grandes vagues de la mer et la marée haute ont écoulé 7 maisons et submergé 3.954 autres. Des pluies et un tourbillon ont détruit 76 maisons et arraché les toits de 145 autres.

En outre, des pluies diluviennes et des vents violents ont fait chuter un poteau électrique et une poste télécom dans la commune de Vinh Phu (district de Giong Rieng), et inondé de plusieurs axes de télécommunication et de cultures maraîchères.

Parmi les districts de Kien Giang touchés par ces catastrophes naturelles, Phu Quoc a subi les plus graves dégâts matériels estimés à environ 68 milliards de dôngs. Le district a envoyé plus de 640 cadres et soldats dans les localités pour aider à évacuer les habitants locaux.

La province de Kien Giang a demandé aux localités de suivre de près l'évolution du climat, d’appliquer des mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de la population et de minimiser les dégâts, de calculer les dégâts pour aider les habitants locaux à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles. –VNA