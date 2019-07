Une vue de l'île de Phu Quoc, province de Kien Giang. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) - La province de Kien Giang va signer des protocoles d'accord et conventions de coopération avec près de 20 organisations, associations, investisseurs et entreprises dans divers domaines tels que l'agriculture, l'industrie, le commerce, le tourisme…, lors d'une conférence de promotion des investissements qui aura lieu le 29 juillet dans la ville de Rach Gia.

L'information a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue mardi à Rach Gia pour présenter le prochain événement.



Placé sous le thème "Kien Giang - Potentiels et opportunités pour un investissement durable", l'événement devrait attirer 500 délégués, dont des dirigeants de ressort central, des invités étrangers, des autorités de plusieurs villes et provinces, ainsi que des investisseurs et des entreprises de différents pays.



Selon le président du Comité populaire provincial, Pham Vu Hong, cette conférence sera un événement particulièrement important pour présenter les potentiels, les avantages, les mécanismes, les politiques, les plans d’aménagement et les projets d'investissement prioritaires de Kien Giang, principalement dans l'agriculture de haute technologie, l'agriculture biologique, l'aquaculture et les technologies de transformation de produits agricoles.



La province s'engage à créer des opportunités d'investissement pour que les entreprises puissent exploiter efficacement les atouts locaux, a-t-il souligné, ajoutant que Kien Giang appelle à investir dans le développement du tourisme, de l'industrie, du commerce, de la zone économique frontalière de Ha Tien, ainsi que dans la construction de zones urbaines, le traitement des déchets et des eaux usées.



Kien Giang lancera un appel à l'investissement pour 118 projets sur son sol, a annoncé Pham Vu Hong.



Les autorités provinciales vont accorder des licences d'investissement à près de 20 investisseurs pour des projets cumulant un capital total de plus de 30.000 milliards de dongs (1,29 milliard de dollars).



Les individus et les organisations qui contribuent activement au développement socio-économique local, seront honorés lors de l'événement. -VNA