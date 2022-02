L'île de May Rut, au Sud de la ville insulaire de Phu Quôc. Photo: VNP

Kiên Giang (VNA) – La province de Kiên Giang (Sud) a accueilli ces deux derniers mois plus d’un million de touristes, dont 18.685 étrangers, soit 18,8% du plan prévu, en hausse de plus de 27% en glissement annuel, a fait savoir le Département provincial du tourisme.

Les arrivées à la ville insulaire de Phu Quôc se sont établies à 741.600, soit une hausse de plus de 30% sur la même période pour une recette de plus de 750 milliards de dôngs (plus de 30 millions de dollars), a-t-il indiqué.



Kiên Giang a repris ses activités touristiques vers la fin 2021, après que le gouvernement a approuvé la proposition du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sur un plan pilote pour accueillir à nouveau les touristes dans le cadre du programme de passeport vaccinal.



Selon le directeur du Département provincial du tourisme, Bui Quôc Thai, en janvier dernier, la province a organisé une conférence en ligne sur la coopération pour promouvoir l’investissement, le commerce et le tourisme par voie aérienne, avec la participation des compagnies aériennes, des voyagistes et des ambassades du Vietnam en Inde, en République de Corée, à Singapour, en Thaïlande et au Japon.



Kiên Giang s’efforce d’attirer 5,6 millions de touristes dont 200.000 étrangers et d’enregister un revenu de 7.750 milliards de dôngs (plus de 300 millions de dollars).

Elle intensifiera la communication et la promotion de l’image touristique de Kiên Giang avec le message «Kiên Giang - une destination sûre», en mettant l’accent sur des programmes de présentation de ses produits et services touristiques sur les marchés clés tels que Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités du Centre.



La province renforcera sa coopération touristique avec Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, d’autres provinces et villes du delta du Mékong et un certain nombre de destinations touristiques phares dans le pays, avec des pays étrangers.

Elle se concentre également sur la diversification des produits touristiques, y compris maritimes, l’amélioration de la qualité des services touristiques et l’association aux circuits nationaux pour faire de Kiên Giang une destination touristique attrayante.

Avec près de 200 kilomètres de littoral, la province est une des meilleures destinations au Vietnam pour développer le tourisme maritime. La réserve de biosphère de Kiên Giang, désignée réserve mondiale de biosphère de l’UNESCO en 2006, comprend 105 îles dont la plus grande est l’île de Phu Quôc.

En outre, la province conserve toujours les monuments historiques, culturels et naturels comme la ville de Rach Gia, la plage Mui Nai, la grotte de Thach Dông et le parc national U Minh Thuong. –VNA