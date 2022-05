Khanh Hoa (VNA) – L’objectif de la province de Khanh Hoa (Centre) est de faire du tourisme un secteur économique de pointe, afin de contribuer au développement socioéconomique local.

Photo: baokhanhhoa.vn

En effet, le tourisme maritime, insulaire et culturel est considéré comme un atout compétitif de la province.



Depuis 10 ans, Nha Trang a réussi à attirer les touristes vietnamiens et étrangers grâce à ses nouvelles destinations et ses nouveaux produits touristiques, tel que l’écotourisme, dans les districts de Khanh Vinh et de Dien Khanh, et les bains de boue minérale, dans la ville de Nha Trang. Cependant, le tourisme maritime et insulaire reste le principal produit touristique de cette localité.

Selon les experts, afin que le tourisme de Khanh Hoa se développe durablement, il faut que la conservation de la baie de Nha Trang aille de pair avec la garantie des moyens de subsistance des pêcheurs.



Le plan d’action du Comité du Parti de Khanh Hoa vise à mettre en œuvre la Résolution no 09/2022 du Bureau politique sur la construction et le développement de la province de Khanh Hoa jusqu’en 2030, avec une vision pour 2045, en faisant du tourisme un secteur économique de pointe avec des produits touristiques de qualité, diversifiés et compétitifs.



Dans l’immédiat, il est nécessaire de trouver des solutions efficaces en vue de restructurer le tourisme après la pandémie de Covid-19, afin d’attirer les touristes vietnamiens et étrangers et diversifier les marchés touristiques pour un développement durable.



Nguyen Thi Le Thanh, directrice du Département du tourisme de Khanh Hoa, a déclaré que ces solutions visaient à aider le secteur touristique à surmonter des difficultés restantes.



Khanh Hoa s’est fixé pour objectif d’accueillir 11 millions de touristes d’ici 2025, dont 40 % d’étrangers, et d’ici 2030, plus de 15 millions de touristes, dont 60 % d’étrangers.



Elle établira prochainement des liens avec les autres localités pour créer des itinéraires touristiques interrégionaux uniques et diversifiés, faisant ainsi de Nha Trang - Khanh Hoa une des destinations les plus attrayantes sur la carte touristique internationale.



Le développement touristique sera associé à la transformation numérique pour faire une percée dans l’administration des activités touristiques.



Selon Nguyen Tan Tuan, président du Comité populaire de Khanh Hoa, sa localité a pour objectif, d’ici 2030, de devenir une ville sous l’autorité centrale.



Il a affirmé que dans les temps à venir, de nombreuses nouvelles zones urbaines seront donc créées, soulignant que leur développement devra être associé au développement de produits touristiques de qualité. - NDEL/VNA