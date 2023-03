Khanh Hoa (VNA) – Le secteur du tourisme de la province de Khanh Hoà (Centre) s’est fortement redressé en 2022, réalisant près de 14.000 milliards de dôngs (590,5 millions de dollars) de recettes, soit environ la moitié du bilan de 2019.

Vue aérienne de Khanh Hoa. Photo : ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme



Cependant, il a encore un long chemin à parcourir pour retrouver son niveau de croissance d’avant l’épidémie de Covid-19, exigeant des efforts pour exploiter pleinement le potentiel et les atouts locaux.Cette année, Khanh Hoà s’est fixée pour objectif d’accueillir 4 millions de touristes, dont 1,5 million d’étrangers, et de gagner environ 21.000 milliards de dôngs.Alors que le marché touristique intérieur joue toujours un rôle clé, une attention particulière est accordée à l’expansion des marchés internationaux traditionnels et potentiels tels que la République de Corée, la Chine, la Malaisie, l’Inde, le Japon, la Thaïlande, la Russie et le Kazakhstan.Khanh Hoà prévoit de lancer de nombreuses d’activités de communication et de promotion touristique et d’organiser des visites pour des délégations de voyagistes internationaux et nationaux.