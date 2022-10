Les touristes kazakhs à l'aéroport de Cam Ranh, ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa. Photo: tuoitre.vn



Nha Trang (VNA) - Le vol VJ1862 de Vietjet Air en provenance de l’aéroport international d’Almaty du Kazakhstan a transporté mardi 25 octobre 350 touristes kazakhs à l’aéroport de Cam Ranh, ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre).



Dans un premier temps, Vietjet Air, en partenariat avec l’agence de voyage Anex Vietnam, exploite deux vols hebdomadaires sur la ligne Cam Ranh-Almaty du 25 octobre 2022 au 30 avril 2023. Chaque vol dure environ neuf heures.



Avec le réseau de lignes reliant le Kazakhstan et d’autres pays de la région au Vietnam, Vietjet Air contribuera au développement important des relations économiques, commerciales et touristiques du Vietnam avec le Kazakhstan et d’autres pays dans la région.



Au cours des neuf premiers mois de 2022, Khanh Hoa a accueilli plus de 2,1 millions de touristes, dont 150.000 étrangers, soit 7,3 fois plus que la même période de l’an dernier. –VNA