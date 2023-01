Production dans la société Exedy Vietnam implantée dans la zone industrielle de Khai Quang, province de Vinh Phuc (Nord). Photo: VNA

Séoul (VNA) - KBS World, une chaîne de télévision commerciale sud-coréenne, a publié le 24 janvier un article spécial sur le Vietnam, soulignant que ce pays d'Asie du Sud-Est revêt une importance particulière pour la République de Corée.

Selon l'article, le Vietnam abrite une communauté sud-coréenne de plus de 200.000 personnes et est le pays qui apporte le plus gros excédent commercial à la République de Corée en 2022.

A mesure que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine augmentent, le Vietnam est fortement attiré par les entreprises étrangères. Par exemple, Apple produira des MacBook au Vietnam à partir de mai prochain, et les sociétés Dell et HP sont également prêtes à y venir.

Un nombre important d'entreprises étrangères s'installent également au Vietnam. À mesure que les flux d'investissements et les exportations augmentaient, l'économie vietnamienne a connu une croissance rapide.

Selon l’Office général des statistiques du Vietnam, en 2022, le Vietnam a atteint un taux de croissance de 8,02% et le salaire des travailleurs a augmenté en moyenne de 16%.

Le Vietnam devient également une base de production mondiale. En décembre 2022, le Vietnam a dépassé le Royaume-Uni en termes d'échanges avec les États-Unis et s'est hissé à la 7e place.

Pour produire et exporter des produits électroniques, le Vietnam doit importer des composants de capteurs, des puces semi-conductrices, des écrans, de l'acier et ce sont les produits majeurs de République de Corée.

En 2022, la République de Corée a exporté 60,9 milliards de dollars vers le Vietnam, soit plus de 50 % des exportations totales de la République de Corée vers les États-Unis (109,8 milliards de dollars) et deux fois plus que celles vers le Japon (30,6 milliards de dollars).

Le Vietnam a réalisé un important excédent commercial avec la République de Corée (34,2 milliards de dollars). C'est le Vietnam que le pays dans lequel la République de Corée a récolté le plus d'avantages au cours de l'année écoulée.

La République de Corée se classe au premier rang en termes de volume et de valeur cumulés des investissements étrangers. Actuellement, environ 9.000 entreprises sud-coréennes s’installent au Vietnam. -VNA