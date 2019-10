Des accusés. Photo: VNA



Hanoï, 28 octobre (VNA) - Le Tribunal populaire de Hanoï a jugé le 26 octobre en première instance cinq personnes faisant partie d'une organisation de « maternité de substitution ». C'est la première fois que le tribunal populaire de Hanoi engage un procès pour ce comportement.

Le tribunal a condamné Cai GuoLin (né en 1982, de nationalité chinoise, résidant dans la province du Fujian) à 36 mois de prison et à une amende de 30 millions de dongs; Cai GuoFang (né en 1965, de nationalité chinoise, résidant aussi au Fujian), à 30 mois de prison et une amende de 30 millions de dongs; Trieu Thi Hang (née en 1978, résidant dans la province de Thanh Hoa) ; Hoang Thi Thu Trang (née en 1992, résidant dans la province de Hung Yen) à 20 mois de prison et une amende de 20 millions de dongs; et Nguyen Thi Ngoc (née en 2000, résidant dans la province de Bac Ninh) à 15 mois de prison et une amende de 10 millions de dongs pour "organisation d'une maternité de substitution à des fins commerciales", selon l’article 187 du Code pénal 2015.

Selon l'acte d'accusation, Cai GuoLin a travaillé dans un hôpital privé chargé du traitement de l’infertilité et de la fécondation in vitro, dirigé par GuoYong. Début septembre 2018, GuoYong a demandé à Cai GuoLin d’aller au Vietnam pour trouver des mères porteuses. Cai GuoLin s'est ensuite rendu à la clinique de Thien Hoa dans l’arrondissement de Cau Giay à Hanoi où il a rencontré Hoang Thi Thu Trang, infirmière et interprète dans cette clinique.

Trang et Cai GuoLin ont rencontré Trieu Thi Hang. Cette dernière a présenté Ninh Thi Thom comme une mère porteuse. Cai GuoFang est ensuite venu au Vietnam pour accueillir Thom et l’emmener en Chine.

Début novembre 2018, Hang a continué à présenter à Trang d’autres femmes que sont Nguyen Thi Ngoc, Nguyen Thuy Duong, Le Thi Hue, Hoang Khanh Ly, Tran Thi Nhung, Ha Thi Quyen et une femme nommée Linh (dont l'identité est inconnue) pour aller au Cambodge pour une maternité de substitution.

Le 11 décembre 2018, GuoLin, Trang, Hang et ces six femmes (sauf Linh) ont pris avion pour Ho Chi Minh-Ville et ont attendu la transplantation d'embryons le 14 décembre 2018 au Cambodge.

Le 13 décembre 2018, Nguyen Thuy Duong a appelé sa famille pour demander la présentation de cette affaire à la police. -VNA