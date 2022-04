Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les 25 et 29 avril, l’Institut Ho Chi Minh de la Faculté des études orientales relevant de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg (SPbSU) et l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO) ont organisé des Journées vietnamiennes pour célébrer le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Dans ce cadre ont été organisées une conférence scientifique sur le Vietnam et une autre sur les relations Vietnam - Russie.

La conférence scientifique sur le Vietnam qui s'est déroulée à l'Institut Ho Chi Minh de la SPbSU comprenait 15 rapports de jeunes étudiants et chercheurs russes sur les périodes de développement du Vietnam, ainsi que sa culture.

La conférence scientifique « Le Vietnam face aux défis du 21ème siècle : Nouvelle perception des relations Vietnam - Russie » a présenté la situation socio-économique globale du Vietnam, outre les perspectives des relations vietnamo-russes.

De nombreux délégués ont déclaré que le Vietnam était en bonne position pour coopérer avec la Russie, grâce à sa croissance économique rapide ainsi qu'à l'orientation de la Russie vers l'Est.

Plusieurs activités culturelles ont également été organisées à cette occasion, dont un programme artistique interprété par des étudiants et une foire de produits vietnamiens.-VNA