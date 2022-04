Photo: congthuong.vn



Berlin (VNA) - Le 31 mars, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le ministère allemand de l'Économie et de la Protection du climat et l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement-GIZ, ont organisé pour la première fois une Journée de l'énergie Vietnam - Allemagne.



Lors de cet événement organisé au siège du ministère allemand de l'Économie et de la Protection du climat, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Dang Hoang An, a déclaré apprécier le développement des relations entre le Vietnam et l’Allemagne. Selon lui, l'Allemagne est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe. Le commerce bilatéral en 2021 a augmenté de plus de 13 %, atteignant 11,3 milliards de dollars. Depuis 2013, l'énergie est l'une des priorités de la coopération allemande au développement au Vietnam.



Le vice-ministre Dang Hoang An a déclaré que l'initiative d'organiser annuellement la Journée de l'énergie Vietnam-Allemagne créerait des conditions favorables à la coopération entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère allemand de l'Économie et de la Protection du climat. Le contenu principal de ce cadre de coopération est d'accélérer le développement des énergies renouvelables et d'augmenter l'efficacité énergétique, a-t-il affirmé.



De son côté, Patrick Graichen, secrétaire d'État au ministère allemand de l'Économie et de la Protection du Climat, a déclaré qu’avec leur coopération dans le domaine de l'énergie dans les temps à venir, les deux parties auraient des conditions pour échanger des expériences et encourager conjointement des initiatives communes pour accélérer la transition énergétique.-VNA