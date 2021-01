La séance de discussion du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le journaliste Yuri Denisovych, représentant en chef de l'Agence nationale de presse russe TASS au Vietnam, est l'un des journalistes étrangers couvrant le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Il a déclaré apprécier la création par l'Agence vietnamienne d'information (VNA) d’un site Web multilingue dédié à cet événement majeur, à l’adresse daihoidang.vn.

Selon Yuri Denisovych, les informations sur le site Web daihoidang.vn sont présentées sous diverses formes, telles que texte, photo, vidéo et infographiques, et en différentes langues (anglais, français, espagnol, chinois et russe), ce qui facilite le travail des journalistes étrangers.

Le journaliste Yuri Denisovych, représentant en chef de l'Agence nationale de presse russe TASS au Vietnam. Photo: VNA

Le journaliste russe a affirmé que le Vietnam avait fait des progrès impressionnants en termes de développement économique, de contrôle de la pandémie de COVID-19 et de relations étrangères, lesquels avaient permis de renforcer le rôle et le statut du pays sur la scène internationale. Selon lui, ces progrès affirment également le rôle de leader du Parti communiste du Vietnam, qui aide le pays à avoir un rôle croissant dans la région Asie-Pacifique.

Yuri Denisovych s’est déclaré convaincu que le Vietnam continuerait d'affirmer son rôle politique et économique dans la région Asie-Pacifique.-VNA