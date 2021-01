Une séance de discussion du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le 26 janvier, le journal Kommersant, l'un des journaux imprimés les plus prestigieux de Russie, a publié un article intitulé "Le 13e Congrès national du Parti définit l'avenir du Vietnam" publié en version papier et sur le site Web Kommersant.ru.

Le journal Kommersant a déclaré que le Vietnam mettait en œuvre les idées marxistes classiques combinées avec des caractéristiques nationales, tout en essayant d'affirmer l'efficacité du modèle de développement dans le but de développer un pays prospère et heureux au milieu du XXIe siècle.

Actuellement, le Vietnam est l'un des économies à la croissance la plus rapide en Asie. Dans le même temps, grâce aux réformes économiques menées au niveau national, le modèle vietnamien a fait preuve d'efficacité et est en passe de se diversifier et de conquérir les marchés étrangers, a décrit l’article.

Le journal Kommersant a déclaré que l'épidémie de COVID-19 couvrait le monde entier, mais n'affectait presque pas le Vietnam. Des mesures strictes de distanciation sociale ont permis à cette nation d'Asie du Sud-Est de 95 millions d'habitants d'éviter la pandémie.

Le Vietnam ne dispose pas de suffisamment d'installations pour les tests de masse, il a donc choisi le moyen le moins cher pour lutter contre le COVID-19, dans lequel la mise en quarantaine des sites d'infection et la prévention active sont mis en évidence, a cité l’article.

Le Vietnam enregistre 1.553 cas de COVID-19, dont 35 décès ont été confirmés et 1.430 patients ont été annoncés guéris.. -VNA