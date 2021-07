Une collection de timbres. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – La Poste Fukushima, une filiale de Japan Post Corporation (Japan Post), a officiellement émis deux collections de timbres commémorant l’accueil par Fukushima de la délégation sportive vietnamienne participant aux Jeux olympiques (JO) de Tokyo 2020.

Ces timbres ont été conçus et émis par la poste de Fukushima en collaboration avec l’administration locale.

Chaque collection comprend 5 timbres, sur lesquels sont imprimés des images de paysages célèbres et de fruits typiques tels que le pont-pagode, un site célèbre construit par les Japonais au début du 17ème siècle dans l'ancienne ville de Hoi An (dans la province vietnamienne de Quang Nam) ; le lotus - fleur nationale du Vietnam, et la pêche - célèbre fruit de la préfecture de Fukushima.

En particulier, l’image du drapeau national du Vietnam et celle du drapeau de la ville de Fukushima avec les mots « Fukushima est la ville hôte du Vietnam lors des JO de Tokyo 2020" ont été imprimés sur un de ces timbres. Au prix de 920 yens (plus de 190.000 dongs), ces timbres seront vendus dans 90 bureaux de poste du Nord de la préfecture de Fukushima, deux bureaux de poste à Tokyo et sur Internet.

Kohata Hiroshi (5e à gauche), maire de Fukushima et Otosaka Satoru (à gauche), directeur de la Poste de Fukushima présentent une collection de timbres. Photo : VNA

Selon Kohata Hiroshi, maire de Fukushima, en tant que ville hôte du Vietnam, Fukushima s'est soigneusement préparée à accueillir les athlètes vietnamiens à venir s'y entraîner et échanger avant les JO et paralympiques de Tokyo. Cependant, à cause de la pandémie de COVID-19, de nombreuses équipes sportives vietnamiennes n'ont pas pu y venir s'entraîner comme le plan initial.

Pour Otosaka Satoru, directeur de la poste Fukushima, via l’émission de ces collections philatéliques combinant des images du Vietnam et de la ville de Fukushima, Fukushima souhaite exprimer son soutien à la délégation sportive vietnamienne et promouvoir de belles images de cette ville japonaise.

Située à plus de 300 km au Nord-Est de Tokyo, la ville de Fukushima est le chef-lieu de la préfecture éponyme - l'une des trois localités de la région Nord-Est du Japon gravement endommagées par le tremblement de terre et le tsunami survenus en mars 2011.

En juin 2019, Fukushima a été choisie comme « ville hôte » du Vietnam et de la Suisse aux JO de Tokyo 2020 pour accueillir les athlètes de ces deux pays. Fukushima a accueilli l'équipe de football féminin vietnamienne pour s’y entraîner. -VNA