Logo olympique d'été 2024. Photo: AFP/VNA



Hanoi (VNA) - Chaque athlète vietnamien décrochant une médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024 recevra une prime d’un million de dollars (23,4 milliards de dongs).

Les médaillés d'argent et de bronze percevront eux 500.000 dollars et 200.000 dollars.

Ces nouvelles ont été annoncée le 1er février à Hanoi lors de la cérémonie de présentation de l’accord de coopération entre le Comité olympique du Vietnam et le Fonds de stratégie sportive internationale (ISF) et de signature de l’accord de coopération entre ledit Comité et la Sarl Asong Invest sur un programme de parrainage de prime pour les médaillés aux JO d'été à Paris.

Outre ces primes très élevées, la Sarl Asong Invest et l’ISF soutiendront l'envoi d'athlètes vietnamiens en République de Corée pour s'entraîner ainsi que d'un certain nombre d'équipes sud-coréennes au Vietnam.



Les délégués lors de la cérémonie. Photo: qdnd.vn

Dang Ha Viet, directeur général de l’Administration nationale des sports (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), a affirmé que le soutien de l’ISF devrait créer une opportunité « en or » pour le secteur de sport du Vietnam d'améliorer les performances sur les scènes régionales, continentales et mondiales.

Afin de concrétiser le contenu du protocole d'accord entre le Comité olympique du Vietnam et l’ISF signé le 6 décembre 2022 en République de Corée, Dang Ha Viet espère qu'à l'avenir, le Fonds aura de nombreuses activités pour soutenir le sport vietnamien en général et le Comité olympique du Vietnam en particulier, contribuant à développer davantage le sport vietnamien.

De son côté, Ser Miang NG, vice-président du Comité international olympique (CIO), a souhaité voir les meilleurs athlètes vietnamiens sélectionnés pour participer aux JO de Paris 2024 obtenir de bons résultats lors de grandes compétitions.

Auparavant, le 31 janvier, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, président du Comité olympique du Vietnam Nguyen Van Hung, avait travaillé avec l’ISF.

Les deux parties ont discuté de la coopération future et des mesures pour développer les sports olympiques au Vietnam dans les temps à venir… -VNA