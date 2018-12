Photo: internet



Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Jetstar Pacific a annoncé une forte croissance de ses activités en 2018.

Selon les prévisions, en 2018, Jetstar Pacific a transporté environ 6,2 millions de passagers, soit une augmentation de 14,3%, et effectué plus de 40.000 vols (+10,8 %).

Le chiffre d’affaires de Jetstar Pacific est estimé à environ 9.100 milliards de dôngs, dépassant son plan annuel de 161 milliards de dongs, en hausse de 27,6% par rapport à l’année précédente, ce grâce au changement de sa structure d’opération, à l’amélioration de ses services et de sa ponctualité, ainsi qu’aux indicateurs d'opérations de sécurité au sol et en vol...

Actuellement, Jetstar Pacific met en œuvre une stratégie de double label avec Vietnam Airlines pour répondre aux divers besoins de leurs passagers et renforcer leur présence sur le marché national et régional.

Jetstar Pacific est la première compagnie aérienne low-cost à avoir été créée au Vietnam. Ce joint-venture entre Vietnam Airlines (70%) et le groupe Qantas (30%) exploite environ 750 vols par semaine. Ses vols couvrent la plupart des villes et sites touristiques du Vietnam et aussi Singapour, Bangkok (Thaïlande), Osaka (Japon), Taïpei (Taïwan, Chine), Hong Kong et Guangxi (Chine). -VNA